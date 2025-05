Trump ordena verificação adicional de todos os solicitantes de visto relacionados a Harvard

A Universidade de Harvard "não conseguiu manter um ambiente no campus livre de violência e antissemitismo", disse o telegrama, citando o Departamento de Segurança Interna e, portanto, as medidas de verificação aprimoradas visam ajudar os funcionários consulares a identificar os solicitantes de visto "com histórico de assédio e violência antissemita", segundo o documento.

A ordem também orienta os funcionários consulares a considerarem o questionamento da credibilidade do solicitante se as contas de mídia social do indivíduo forem privadas e os instrui a pedir ao solicitante que defina suas contas como públicas.

As medidas adicionais em Harvard foram relatadas pela primeira vez pela Fox News, mas o telegrama em si não fora relatado anteriormente.

O Departamento de Estado não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A medida faz parte da intensificação da repressão à imigração por parte do governo Trump e segue a ordem de Rubio de interromper o agendamento de novas entrevistas de visto para solicitantes de visto de estudante e de visitante de intercâmbio.

O chefe da diplomacia dos EUA também disse no início desta semana que Washington começará a revogar os vistos de estudantes chineses com vínculos com o Partido Comunista e daqueles que estão trabalhando em áreas críticas.