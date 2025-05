Kremlin espera que Rússia e Ucrânia discutam condições de cessar-fogo em Istambul

MOSCOU (Reuters) - A Rússia e a Ucrânia devem discutir a lista de condições para um cessar-fogo no conflito em Istambul na próxima semana, disse um porta-voz do Kremlin na sexta-feira.

A Rússia propôs a realização da segunda rodada de negociações com a Ucrânia em Istambul, em 2 de junho. A Ucrânia ainda não respondeu à proposta.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a delegação russa viajará para Istambul e está pronta para as negociações com a Ucrânia na segunda-feira de manhã.