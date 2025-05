Legislação tributária de Trump inclui cláusula que enfraquece poderes de tribunais

"Nenhum tribunal dos Estados Unidos pode executar uma citação de desacato por não cumprimento de uma liminar ou ordem de restrição temporária se nenhuma garantia foi dada quando a liminar ou ordem foi emitida", diz a disposição. Ela se aplica retroativamente.

"Garantia" se refere a títulos monetários que podem ser usados em litígios privados quando uma parte pede a um juiz que emita uma liminar bloqueando as ações de outra parte, como uma empresa que tenta impedir um rival de vender um produto. Se a liminar for revertida posteriormente, o título ajuda a cobrir as perdas do réu.

A disposição segue um memorando da Casa Branca, em março, que orientou os chefes de órgãos governamentais a solicitar que os demandantes paguem uma caução se estiverem buscando uma liminar contra uma política do órgão. O governo Trump disse que a medida impediria ações judiciais frívolas.

O governo e o Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Trump tem atacado juízes que emitiram decisões contra seu governo, mas também disse que obedeceria à Suprema Corte.

Os juízes geralmente não exigem cauções em casos contra o governo. Em um processo movido por dois pequenos fabricantes de brinquedos contra as tarifas do governo Trump, os autores da ação disseram que a quantia solicitada pelo governo seria mais cara do que as tarifas e anularia o benefício de uma liminar.

Na quinta-feira, o juiz fixou a caução em US$100 e bloqueou as tarifas contra as duas empresas.