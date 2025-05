Musk diz que olho roxo foi provocado por soco de filho durante uma 'brincadeira'

Por Doina Chiacu e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Um Elon Musk machucado explicou o olho roxo durante uma aparição na Casa Branca nesta sexta-feira, dizendo que seu filho de 5 anos de idade havia lhe dado um soco no rosto enquanto os dois estavam brincando.

Musk deu as explicações durante evento no Salão Oval com Donald Trump, marcando o fim da função formal do bilionário para o corte de custos na administração do presidente norte-americano.