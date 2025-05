Suprema Corte dos EUA permite que Trump revogue status legal humanitário para migrantes

Por Andrew Chung

(Reuters) - A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu nesta sexta-feira que o governo do presidente Donald Trump revogue o status legal temporário de centenas de milhares de migrantes venezuelanos, cubanos, haitianos e nicaraguenses que vivem nos EUA, dando força à iniciativa do presidente republicano de aumentar as deportações.

O tribunal suspendeu a ordem da juíza distrital Indira Talwani, de Boston, que havia suspendido a medida do governo para acabar com a "liberdade condicional" de imigração concedida a 532.000 desses migrantes pelo antecessor de Trump, Joe Biden, expondo potencialmente muitos deles a uma rápida remoção, enquanto o caso se desenrola em tribunais inferiores.