Trump demite diretora da National Portrait Gallery e critica apoio à diversidade

Representantes de Sajet, da National Portrait Gallery e da Smithsonian Institution, proprietária do museu, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

"A pedido e recomendação de muitas pessoas, estou aqui para rescindir o contrato de trabalho de Kim Sajet", disse Trump em sua publicação no Truth Social. "Ela é uma pessoa altamente partidária e uma forte defensora da DEI, o que é totalmente inapropriado para o cargo dela."

Trump acrescentou que um novo diretor de galeria seria nomeado em breve.

Sajet foi a primeira mulher a dirigir o museu, uma instituição histórica de Washington que abriga retratos de norte-americanos ilustres, incluindo todos os presidentes. O acervo contém mais de 26.000 obras, de acordo com seu site.

Não ficou imediatamente claro se Trump tinha autoridade legal para demitir Sajet. A Smithsonian é tecnicamente independente do governo federal, apesar de receber a maior parte de seu orçamento do Congresso dos EUA.

A demissão de Sajet é a mais recente ação da guerra de Trump contra as iniciativas de DEI. A demissão também ocorre em um momento em que Trump busca remodelar o cenário artístico e cultural da capital, inclusive demitindo membros do conselho do Kennedy Center e se autoproclamando presidente da instituição.