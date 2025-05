Trump e Musk dão demonstração de união enquanto CEO da Tesla deixa governo

"Elon realmente não está indo embora. Ele vai ficar indo e voltando", disse Trump de trás da Resolute Desk, mesa utilizada pelos presidentes dos EUA, com Musk à sua direita, usando um boné Doge preto e uma camiseta onde se lia "The Dogefather", em referência ao nome em inglês do filme "O Poderoso Chefão", "The Godfather".

A coletiva de imprensa parecia ter o objetivo de demonstrar união após Musk provocar frustração entre os funcionários da Casa Branca nesta semana ao criticar o projeto de lei de Trump sobre impostos e gastos. Alguns assessores sênior, incluindo o vice-chefe de gabinete Stephen Miller e a chefe de gabinete Susie Wiles, viram os comentários de Musk sobre a lei tributária como uma ruptura aberta com a administração, com Miller particularmente irritado com os comentários, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Trump deu a Musk uma grande chave de ouro dentro de uma caixa de madeira com sua assinatura, um presente que ele disse ter reservado apenas para "pessoas muito especiais". Musk, por sua vez, admirou os acabamentos em ouro que Trump instalou no Salão Oval.

A Casa Branca e assessores seniores insistiram no início do mandato de Trump que Musk, homem mais rico do mundo, era uma figura-chave que não iria a lugar algum.

Porém, mais recentemente, passaram a apontar o prazo de seu mandato de 130 dias como funcionário especial do governo, que deveria terminar por volta de 30 de maio, como um ponto final natural.

Musk, por sua vez, disse que pretende dedicar a maior parte de sua energia ao seu império de negócios, incluindo a Tesla e a SpaceX, depois que alguns investidores expressaram preocupação com o fato de o Doge estar ocupando muito de seu tempo.