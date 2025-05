UE proporá meta climática mais flexível em julho, dizem fontes

A proposta estabelecerá uma meta da UE para reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 90% até 2040, em comparação com os níveis de 1990, disseram os diplomatas. No entanto, o Executivo da UE planeja adicionar flexibilidades a essa meta, o que poderia reduzir as exigências das indústrias nacionais.

As flexibilidades incluem a definição de uma meta de corte de emissões para as indústrias nacionais que seja inferior a 90% e a permissão para que os países comprem créditos de carbono internacionais para compensar o restante, para atingir 90%, disseram os diplomatas.

Um porta-voz da Comissão Europeia não quis comentar sobre os planos.

A Comissão prometeu não enfraquecer os ambiciosos objetivos climáticos da Europa, apesar das crescentes críticas de governos e parlamentares preocupados com o custo para as empresas europeias, que estão lutando contra os altos preços da energia e as iminentes tarifas comerciais dos EUA.

A Europa é o continente que está se aquecendo mais rapidamente no mundo. A Comissão adiou sua proposta climática para 2040 por meses e enfraqueceu outras leis ambientais nos últimos meses para tentar acalmar a resistência política.

Os países da UE estão divididos quanto à meta para 2040, que deve ser aprovada também pelos parlamentares da UE. A Finlândia, a Holanda e a Dinamarca estão entre os que apóiam um corte de 90% nas emissões. Os oponentes incluem a Itália e a República Tcheca.