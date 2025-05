Arábia Saudita e Catar darão apoio financeiro aos funcionários públicos da Síria, diz ministro das Relações Exteriores saudita

Bin Farhan mencionou o papel de seu país em ajudar a suspender as sanções econômicas contra a Síria, dizendo que a Arábia Saudita continuaria a ser um dos principais apoiadores da Síria em seu caminho para a reconstrução e recuperação econômica.

Ele disse que estava sendo acompanhado por uma delegação econômica de alto nível do reino para "manter conversações (com o lado sírio) para reforçar os aspectos da cooperação em vários campos".

Várias visitas de empresários sauditas à Síria serão realizadas nos próximos dias para discutir investimentos em energia, agricultura, infraestrutura e outros setores, disse ele.

A liderança síria está buscando fortalecer os laços com os líderes árabes e ocidentais após a queda de Assad nas mãos do grupo islâmico sunita de Ahmed al-Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham.

O país espera que um fluxo de ajuda e investimentos dos vizinhos do Golfo, após o levantamento das sanções econômicas, ajude a reconstruir um estado devastado pelo conflito.

Sharaa, da Síria, deve visitar o Kuwait no domingo, a convite do Emir do Kuwait, Sheikh Meshal al-Ahmad al-Sabah, informou a agência de notícias estatal síria SANA, citando uma fonte do gabinete do presidente sírio. Sharaa deve discutir a cooperação conjunta em vários aspectos econômicos e políticos em sua primeira visita oficial ao Kuwait, disse a fonte.