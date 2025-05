Chefe do Pentágono alerta sobre a ameaça iminente da China no Indo-Pacífico

A senadora democrata dos EUA, Tammy Duckworth, que está co-liderando uma delegação bipartidária para o Diálogo de Shangri-la, disse que foi digno de nota o fato de Hegseth ter enfatizado que os Estados Unidos estavam comprometidos com a região, mas que sua linguagem sobre os aliados não foi útil.

"Achei que ele foi condescendente com nossos amigos do Indo-Pacífico em particular", disse Duckworth.

Os gastos com armas e pesquisas estão aumentando entre alguns países asiáticos, pois eles respondem a uma perspectiva de segurança cada vez mais sombria ampliando suas parcerias industriais externas e tentando impulsionar suas próprias indústrias de defesa, de acordo com um novo estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres, a organização que administra o Diálogo de Shangri-La.

O aumento ocorre mesmo com as nações asiáticas gastando uma média de 1,5% do PIB em defesa em 2024, um número que se manteve relativamente constante na última década, segundo o estudo.

Hegseth sugeriu que os aliados na Europa se concentrem na segurança do continente europeu, para que Washington possa se concentrar na ameaça representada pela China no Indo-Pacífico, juntamente com uma maior participação dos aliados na Ásia.

"Preferiríamos muito mais que o equilíbrio esmagador do investimento europeu fosse naquele continente, de modo que, ao fazermos parcerias lá, o que continuaremos a fazer, possamos usar nossa vantagem comparativa como nação do Indo-Pacífico para apoiar nossos parceiros aqui", disse ele em resposta a uma pergunta após seu discurso.