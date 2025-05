Cortes de Trump ameaçam o treinamento de segurança para trabalhadores nos empregos mais perigosos dos EUA

Alguns grupos do setor oferecem treinamento de segurança sem financiamento federal, como o Professional Logging Contractors of the Northeast, que realiza 11 treinamentos anuais sobre equipamentos e segurança no local de trabalho, de acordo com a diretora executiva Dana Doran.

Além dos riscos no local de trabalho, os centros e programas financiados pelo NIOSH geralmente lidam com problemas de saúde mental, dependência de drogas e doenças relacionadas à dieta.

No setor pesqueiro, por exemplo, o vício em opiáceos é uma preocupação tão significativa que os pescadores do treinamento do FPSS foram ensinados a administrar o medicamento Narcan, que reverte a overdose.

A equipe do Great Plains Center for Agricultural Health da Universidade de Iowa treinou prestadores de serviços de saúde rurais sobre os riscos que os agricultores podem enfrentar, como a perda de audição decorrente da exposição a ruídos altos, disse o diretor T. Renee Anthony.

Erika Scott, vice-diretora do Northeast Center, montou clínicas de saúde móveis em locais de extração de madeira com o PLC para pesquisar as altas taxas de hipertensão entre os 3.000 madeireiros do estado.

Foram necessários anos para convencer os madeireiros da importância da pesquisa em saúde pública, disse Doran.