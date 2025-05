Fornecimento de ajuda em Gaza é atingido por saques enquanto se aguarda a resposta do Hamas ao cessar-fogo

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na sexta-feira que acreditava que um acordo de cessar-fogo estava próximo, mas o Hamas disse que ainda está estudando as últimas propostas do enviado especial norte-americano para o Oriente Médio, Steve Witkoff. A Casa Branca disse na quinta-feira que Israel havia concordado com as propostas.

As propostas prevêem uma trégua de 60 dias e a troca de 28 dos 58 reféns ainda mantidos em Gaza por mais de 1.200 prisioneiros e detentos palestinos, juntamente com a entrada de ajuda humanitária no enclave.

No sábado, o exército israelense, que relançou sua campanha aérea e terrestre em março, após uma trégua de dois meses, disse que continuava a atingir alvos em Gaza, incluindo postos de franco-atiradores, e que havia matado o que disse ser o chefe de um local de fabricação de armas do Hamas.

A campanha limpou grandes áreas ao longo dos limites da Faixa de Gaza, comprimindo a população de mais de 2 milhões de habitantes em uma seção cada vez mais estreita ao longo da costa e ao redor da cidade de Khan Younis, ao sul.

Israel impôs um bloqueio a todos os suprimentos que entram no enclave no início de março, em um esforço para enfraquecer o Hamas, e se viu sob crescente pressão de uma comunidade internacional chocada com a situação humanitária cada vez mais desesperadora que o bloqueio criou.

As Nações Unidas disseram na sexta-feira que a situação em Gaza é a pior desde o início da guerra, há 19 meses, com toda a população enfrentando o risco de fome, apesar da retomada das entregas limitadas de ajuda no início deste mês.