Hamas diz que a proposta de cessar-fogo de Witkoff em Gaza deve levar ao fim da guerra

O Hamas rejeitou a exigência de entregar suas armas e diz que Israel deve retirar suas tropas de Gaza e se comprometer a encerrar a guerra.

Israel lançou sua campanha em Gaza em resposta ao ataque do Hamas no sul do país, em 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas e fez 251 israelenses reféns em Gaza, de acordo com os registros israelenses.

A campanha militar israelense subsequente matou mais de 54.000 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza, e deixou o enclave em ruínas.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi e Menna Alaa El-Din; edição de Philippa Fletcher)