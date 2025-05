Ministro do Irã diz que Omã apresentou elementos de uma proposta dos EUA para um acordo nuclear

CAIRO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse que seu colega de Omã apresentou elementos de uma proposta dos EUA para um acordo nuclear entre Teerã e Washington durante uma breve visita a Teerã no sábado.

Araqchi disse em um post no X que o Irã "responderá à proposta dos EUA de acordo com os princípios, interesses nacionais e direitos do povo do Irã".

Sua declaração foi feita antes de uma sexta rodada de negociações entre Washington e Teerã para resolver uma disputa de décadas sobre o programa nuclear iraniano. A data e o local das negociações ainda não foram anunciados.