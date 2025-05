Novo chanceler da Alemanha se reunirá com Trump em Washington na quinta-feira

BERLIM (Reuters) - O novo chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, viajará para Washington para se reunir na quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse um porta-voz do governo alemão no sábado.

Essa será a primeira visita de Merz aos Estados Unidos desde que assumiu o cargo em 6 de maio, e ocorre em meio a altas tensões entre os parceiros transatlânticos sobre o comércio e a guerra na Ucrânia.

(Reportagem de Andreas Rinke; Redação de Sarah Marsh; Edição de Toby Chopra)