O Hamas reagiu positivamente à proposta de cessar-fogo dos EUA, segundo um funcionário do grupo

CAIRO (Reuters) - O Hamas respondeu positivamente a uma proposta de cessar-fogo em Gaza apresentada pelo enviado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, mas está buscando algumas emendas, disse uma autoridade do Hamas à Reuters no sábado.

O funcionário não entrou em detalhes sobre as emendas que o grupo está buscando.

(Reportagem de Nidal Al-Mughrabi; Edição de Frances Kerry)