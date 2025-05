Relatório contundente da AIEA descreve atividades nucleares secretas do Irã

Uma resolução enfureceria o Irã e poderia complicar ainda mais as negociações nucleares entre Teerã e Washington.

Usando as conclusões do relatório da AIEA, as quatro potências ocidentais planejam apresentar uma minuta de resolução para o conselho adotar em sua próxima reunião na semana de 9 de junho, segundo diplomatas. Seria a primeira vez em quase 20 anos que o Irã seria formalmente considerado em não conformidade.

Teerã afirma que deseja dominar a tecnologia nuclear para fins pacíficos e há muito tempo nega as acusações das potências ocidentais de que está buscando desenvolver armas nucleares.

Embora muitas das descobertas estejam relacionadas a atividades que datam de décadas atrás e já tenham sido feitas anteriormente, as conclusões do relatório da AIEA foram mais definitivas. Ele resumiu os acontecimentos dos últimos anos e apontou mais claramente para atividades coordenadas e secretas, algumas das quais eram relevantes para a produção de armas nucleares.

O relatório também afirma que a cooperação do Irã com a AIEA continua a ser "menos do que satisfatória" em "vários aspectos". A AIEA ainda está buscando explicações para os vestígios de urânio encontrados anos atrás em dois dos quatro locais que vem investigando. Três deles abrigavam experimentos secretos, segundo a AIEA.

A AIEA concluiu que "esses três locais, e outros possíveis locais relacionados, faziam parte de um programa nuclear estruturado não declarado realizado pelo Irã até o início dos anos 2000 e que algumas atividades usavam material nuclear não declarado", disse o relatório.