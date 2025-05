Trump diz que planeja dobrar as tarifas de aço e alumínio para 50%

O governo de centro-esquerda da Austrália também condenou o aumento das tarifas, com o Ministro do Comércio Don Farrell chamando-o de "injustificado e não o ato de um amigo".

Trump discursou na Mon Valley Works da U.S. Steel, uma usina siderúrgica que simboliza tanto a antiga força quanto o declínio do poder de manufatura dos EUA, já que as usinas e fábricas de aço do Cinturão da Ferrugem perderam negócios para rivais internacionais. A disputadíssima Pensilvânia também é um grande prêmio nas eleições presidenciais.

Os EUA são o maior importador de aço do mundo, excluindo a União Europeia, com um total de 26,2 milhões de toneladas de aço importado em 2024, de acordo com o Departamento de Comércio. Como resultado, as novas tarifas provavelmente aumentarão os preços do aço em todos os setores, atingindo tanto o setor quanto os consumidores.

As tarifas sobre o aço e o alumínio estavam entre as primeiras a serem colocadas em vigor por Trump quando ele retornou ao cargo em janeiro. As tarifas de 25% sobre a maior parte do aço e do alumínio importados para os EUA entraram em vigor em março, e ele ameaçou brevemente impor uma taxa de 50% sobre o aço canadense, mas acabou recuando.

De acordo com a chamada autoridade de segurança nacional da Seção 232, os impostos de importação incluem metais brutos e produtos derivados tão diversos quanto pias de aço inoxidável, fogões a gás, serpentinas de evaporador de ar condicionado, ferraduras, frigideiras de alumínio e dobradiças de aço para portas.

O valor de importação em 2024 para as 289 categorias de produtos chegou a US$ 147,3 bilhões, com quase dois terços de alumínio e um terço de aço, de acordo com os dados do Census Bureau obtidos por meio do sistema Data Web da Comissão de Comércio Internacional dos EUA.