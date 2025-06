Ataque israelense perto de ponto de entrega de ajuda mata até 31 pessoas em Gaza, segundo autoridades de saúde locais

Reda Abu Jazar disse que seu irmão foi morto enquanto esperava para pegar alimentos no centro de distribuição de ajuda de Rafah. "Que eles parem com esses massacres, parem com esse genocídio. Eles estão nos matando", disse ela, enquanto homens palestinos se reuniam para as orações fúnebres.

O chefe da agência de refugiados palestinos da ONU (UNRWA), Philippe Lazzarini, condenou as mortes no domingo, dizendo em uma declaração no X que "a distribuição de ajuda se tornou uma armadilha mortal". Ele disse que a distribuição de ajuda deveria ser feita "somente através das Nações Unidas, incluindo a UNRWA".

O Crescente Vermelho também informou que 14 palestinos foram feridos no domingo por fogo israelense perto de um local separado no centro de Gaza. A GHF também opera o local de distribuição de ajuda no centro de Gaza.

NEGOCIAÇÕES DE CESSAR-FOGO FRACASSAM

Enquanto isso, Israel e o Hamas trocaram acusações pelo fracasso de uma nova tentativa de mediação árabe e americana para garantir um cessar-fogo temporário e a libertação de reféns israelenses mantidos em Gaza pelo Hamas, em troca de palestinos nas prisões israelenses.

O Hamas disse no sábado que estava buscando alterações em uma proposta de cessar-fogo apoiada pelos EUA, mas o enviado do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, rejeitou a resposta do grupo como "totalmente inaceitável"