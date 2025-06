Grã-Bretanha investirá US$ 2 bilhões em fábricas de armamentos

O Ministro da Defesa, John Healey, anunciou o programa de investimento em munições em uma entrevista à BBC no domingo, descrevendo-o como "uma mensagem a Moscou" e também como uma forma de estimular a economia lenta do país.

O Ministério da Defesa disse que adquiriria até 7.000 armas de longo alcance, construídas na Grã-Bretanha. O investimento extra significa que a Grã-Bretanha gastará cerca de 6 bilhões de libras em munições no atual parlamento, disse o ministro de Defesa.

A Strategic Defence Review (Revisão Estratégica de Defesa), encomendada pelo governo trabalhista de Starmer logo após assumir o poder em julho passado, definirá as ameaças que a Grã-Bretanha enfrenta e os equipamentos e serviços militares necessários para enfrentá-las.

Starmer já se comprometeu a aumentar os gastos com defesa para 2,5% do PIB até 2027 e a atingir um nível de 3% no longo prazo.

O governo já anunciou um plano de um bilhão de libras para investir em Inteligência Artificial, que pode ser usada para melhorar a tomada de decisões no campo de batalha, e se comprometeu separadamente a gastar mais 1,5 bilhão de libras para resolver o problema da falta de moradia para as forças armadas do país.

(US$ 1 = 0,7430 libras)