Hamas está pronto para iniciar conversas sobre o acordo de cessar-fogo em Gaza, diz comunicado

CAIRO (Reuters) - O Hamas expressou sua disposição de iniciar imediatamente uma rodada de negociações indiretas para chegar a um acordo sobre os pontos de discórdia no acordo de cessar-fogo em Gaza proposto pelo enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio, disse o grupo no domingo em um comunicado.

(Reportagem de Nidal al-Mughrabi; redação de Enas Alashray; edição de Cynthia Osterman)