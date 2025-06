Mais de 30 mortos perto de local de ajuda humanitária em Gaza, dizem autoridades de saúde palestinas

Dezenas de palestinos marcharam no domingo no funeral de um médico de Gaza, Hamdi Al-Najjar, que ficou gravemente ferido no final de maio em um ataque aéreo que matou todos os seus 10 filhos, exceto um. Najjar morreu no final do sábado.

Os militares israelenses confirmaram que realizaram um ataque aéreo em Khan Younis naquele dia, mas disseram que o alvo eram suspeitos em uma estrutura próxima a soldados israelenses.

O exército está investigando as alegações de que "civis não envolvidos" foram mortos, disse, acrescentando que o exército havia evacuado civis da área antes do início da operação.

Israel iniciou sua ofensiva em Gaza em resposta ao ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.200 pessoas, a maioria civis, de acordo com os registros israelenses, e 251 foram levados como reféns para Gaza.

A campanha de Israel devastou grande parte de Gaza, matando mais de 54.000 palestinos e destruindo a maioria dos edifícios. Grande parte da população agora vive em abrigos em campos improvisados.

