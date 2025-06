O DHS remove lista de cidades "santuário" de site depois de reclamações de xerifes

O xerife Kieran Donahue, presidente da associação, disse em um comunicado no sábado que o DHS publicou "uma lista de supostos xerifes que não estão em conformidade de uma maneira que carece de transparência e responsabilidade" Donahue disse que a lista foi criada sem a contribuição dos xerifes e "violou os princípios fundamentais de confiança, cooperação e parceria com outros agentes da lei".

O presidente Donald Trump havia solicitado que seu governo contabilizasse as jurisdições supostamente santuárias em uma ordem executiva no final de abril, dizendo que a falta de cooperação equivalia a "uma insurreição sem lei".

O site do DHS que lista as jurisdições estava fora do ar no domingo, uma questão que a apresentadora da Fox News, Maria Bartiromo, levantou com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, no programa "Sunday Morning Futures".

"Eu vi que havia uma lista produzida", disse Bartiromo. "Agora, a lista eu não vejo mais na mídia. Você tem uma lista das cidades-santuário que estão realmente escondendo ilegais neste momento?"

Noem não reconheceu que a lista foi retirada do ar, mas disse que algumas localidades se irritaram.

"Algumas das cidades reagiram", disse Noem. "Elas acham que, por não terem uma ou outra lei em vigor, não se qualificam, mas se qualificam. Elas estão dando abrigo a criminosos."