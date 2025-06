Para atacar a base aérea russa, espiões ucranianos esconderam drones em galpões de madeira

Outras imagens compartilhadas pelo funcionário mostraram os galpões de madeira com seus painéis de cobertura de metal removidos, e os drones sentados nas cavidades entre as vigas do telhado.

Um vídeo separado postado nos canais russos do Telegram, que não foi verificado pela Reuters, parecia mostrar galpões iguais na traseira de um caminhão. Os painéis do teto podem ser vistos no chão ao lado do caminhão, e o vídeo mostra pelo menos dois drones saindo do topo dos galpões e voando.

O meio de comunicação online russo que publicou o vídeo, Baza, disse em uma legenda que ele foi filmado no distrito próximo à base aérea de Belaya.

A base aérea da região de Irkutsk abriga bombardeiros estratégicos supersônicos de longo alcance Tupolev Tu-22M, um tipo de aeronave que tem sido usada para lançar mísseis contra alvos na Ucrânia.

A operação recebeu o codinome "Spider's Web" (Teia de Aranha), de acordo com o oficial de segurança ucraniano, e foi supervisionada pessoalmente pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e Vasyl Maliuk, chefe da agência de inteligência doméstica SBU.

Se confirmados, os ataques seriam os mais prejudiciais ataques de drones ucranianos da guerra e representariam um revés significativo para Moscou.