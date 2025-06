Polônia vota em disputa presidencial acirrada entre visões pró-UE e nacionalistas

"Incentivem todos, para que o maior número possível de poloneses vote na eleição presidencial", disse ele em um comício em Wloclawek, no centro da Polônia, na sexta-feira.

Nawrocki, que se inspira em Trump e em seu movimento Make America Great Again (MAGA), disse aos apoiadores em Biala Podlaska, no leste do país, que "essas eleições poderiam ser decididas por votos únicos".

QUESTÕES SOCIAIS

Os dois candidatos também divergem em questões sociais, com Trzaskowski favorecendo a liberalização das leis de aborto e a introdução de parcerias civis para casais LGBT, enquanto Nawrocki diz que a Polônia, predominantemente católica, deve rejeitar tais medidas.

No primeiro turno da eleição, em 18 de maio, houve um aumento no apoio à extrema-direita antiestablishment, sugerindo que o duopólio KO-PiS, que dominou a política polonesa por uma geração, pode estar começando a se romper.

No entanto, após uma campanha tumultuada, na qual Nawrocki, em particular, enfrentou uma série de reportagens negativas na mídia sobre sua suposta conduta no passado, mais uma vez os candidatos que representam os dois principais partidos estão se enfrentando no segundo turno.