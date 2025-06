Primeiro-ministro do Japão, Ishiba, cogita reunião com Trump antes do G7, diz jornal Yomiuri

O Ministro da Economia Akazawa retornará a Washington para mais negociações no final desta semana, após o que será tomada uma decisão sobre uma viagem aos EUA por Ishiba, disse o jornal.

A Casa Branca e o gabinete do primeiro-ministro japonês não responderam imediatamente aos pedidos de comentários fora do horário comercial.

Falando aos repórteres ao retornar no domingo de sua quarta rodada de negociações, Akazawa disse que as conversas estão progredindo em direção a um acordo, mas que a forma de negociações antes da cúpula do G7 ainda não foi decidida.

O Japão, um importante aliado dos EUA, enfrenta o que Trump chama de tarifa recíproca de 24% a partir do próximo mês, a menos que possa negociar um acordo bilateral. Tóquio também está se esforçando para encontrar maneiras de fazer com que Washington isente suas montadoras, a maior indústria do Japão, das tarifas de 25% sobre automóveis.

Trump disse na sexta-feira que planejava dobrar as tarifas sobre todo o aço e alumínio importados para 50%.

Akazawa se recusou a comentar sobre essas tarifas no domingo. Ele disse que o Secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, não as mencionaram durante as negociações mais recentes.