Rússia confirma ataques ucranianos a aeródromos militares e diz que aeronaves pegaram fogo

MOSCOU (Reuters) - O Ministério da Defesa da Rússia confirmou neste domingo ataques da Ucrânia com drones contra aeródromos militares russos em cinco regiões, fazendo com que várias aeronaves pegassem fogo.

Os ataques ocorreram nas regiões de Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan e Amur. As defesas aéreas repeliram os ataques em todas as regiões, com exceção de duas - Murmansk e Irkutsk, informou o ministério.

"Nas regiões de Murmansk e Irkutsk, o lançamento de drones FPV de uma área próxima a aeródromos resultou no incêndio de várias aeronaves", disse o ministério.