Rússia e Ucrânia intensificam a guerra às vésperas das negociações de paz

Por Guy Faulconbridge e Max Hunder

MOSCOU/KIEV (Reuters) - Na véspera das negociações de paz, a Ucrânia e a Rússia aumentaram drasticamente a guerra com uma das maiores batalhas de drones do conflito, uma ponte rodoviária russa explodida sobre um trem de passageiros e um ambicioso ataque a bombardeiros com capacidade nuclear nas profundezas da Sibéria.

Após dias de incerteza sobre se a Ucrânia participaria ou não, o presidente Volodymyr Zelenskiy disse que o ministro da Defesa, Rustem Umerov, se sentaria com autoridades russas na segunda rodada de negociações diretas de paz em Istambul na segunda-feira.