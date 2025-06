Stanley Fischer, ex-Fed e chefe do Banco de Israel, morre aos 81 anos

Fischer atuou como economista-chefe do Banco Mundial e primeiro vice-diretor administrativo do Fundo Monetário Internacional durante a crise financeira asiática e foi vice-presidente do Citigroup de 2002 a 2005.

Durante um período de oito anos como chefe do banco central de Israel, de 2005 a 2013, Fischer ajudou o país a enfrentar a crise financeira global de 2008 com danos econômicos mínimos, elevando a economia de Israel no cenário global e criando um comitê de política monetária para decidir sobre as taxas de juros como em outras economias avançadas.

Ele foi vice-presidente do Federal Reserve de 2014 a 2017 e atuou como diretor do Bank Hapoalim em 2020 e 2021.

O atual governador do Banco de Israel, Amir Yaron, elogiou a contribuição de Fischer para o Banco de Israel e para o avanço da economia de Israel como "verdadeiramente significativa".

De fala mansa, Fischer - que desempenhou um papel no plano de estabilização econômica de Israel em 1985 durante um período de hiperinflação - foi escolhido pelo então Ministro das Finanças Benjamin Netanyahu e pelo Primeiro Ministro Ariel Sharon como chefe do banco central.

Netanyahu, agora primeiro-ministro, chamou Fischer de "grande sionista" por ter deixado os Estados Unidos e se mudado para Israel para assumir o cargo mais alto no banco central israelense.