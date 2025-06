Trzaskowski, da Polônia, está a caminho de uma vitória apertada nas eleições presidenciais

Por Alan Charlish e Pawel Florkiewicz

VARSÓVIA (Reuters) - O prefeito liberal de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, parece ter vencido por pouco a eleição presidencial da Polônia no domingo, de acordo com uma pesquisa de boca-de-urna, em uma votação vista como um teste do apoio da nação a um curso pró-europeu contra o nacionalismo ao estilo de Donald Trump.

Uma pesquisa de boca-de-urna realizada pela Ipsos para as emissoras TVN, TVP e Polsat mostrou que Trzaskowski, da Coalizão Cívica (KO), centrista no poder, ganhou 50,3% das cédulas, enquanto seu rival, um historiador nacionalista e boxeador amador, Karol Nawrocki, apoiado pelos nacionalistas Lei e Justiça (PiS), ficou com 49,7%.