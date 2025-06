Ataque ucraniano a bombardeiros nucleares russos ofusca novas negociações de paz

Por Vladimir Soldatkin e Tom Balmforth e Huseyin Hayatsever

ISTAMBUL (Reuters) - Um grande ataque de drones da Ucrânia contra bombardeiros estratégicos russos com capacidade nuclear ofuscou uma nova rodada de negociações de paz -- a segunda dessas conversas diretas desde 2022 -- que teve início em Istambul nesta segunda-feira, após um atraso inexplicável.

Sem sinal de que os dois lados estejam mais próximos de um acordo, o clima na Rússia era de raiva quando as negociações começaram, com blogueiros de guerra influentes pedindo a Moscou que desferisse um golpe de retaliação contra Kiev depois que a Ucrânia lançou no domingo um de seus ataques mais ambiciosos da guerra, visando bombardeiros russos de longo alcance com capacidade nuclear na Sibéria e em outros lugares.