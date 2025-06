Autoridades de imigração dos EUA defendem prisão de estudante brasileiro

O chefe do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos defendeu nesta segunda-feira a decisão de sua agência de prender um brasileiro, estudante do ensino médio de Massachusetts, a caminho do treino de vôlei, argumentando que "ele está neste país ilegalmente e não vamos dar as costas a ninguém".

Todd Lyons, diretor interino do ICE, fez os comentários em resposta a jornalistas durante um evento em Boston ao ser questionado sobre o motivo de as autoridades prenderem, no sábado, Marcelo Gomes da Silva, de 18 anos. Ele está nos Estados Unidos desde 2012.

Marcelo Gomes foi preso no sábado, um dia antes de sua formatura do colegial nos EUA Imagem: Ana Júlia Araújo

A prisão do brasileiro provocou um grande protesto no domingo no subúrbio de Milford, em Boston, onde ele mora, e uma demanda por informações sobre o incidente por parte da governadora democrata Maura Healey, que disse estar "perturbada e indignada".