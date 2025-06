BC mantém flexibilidade para calibrar Selic terminal e ainda está dicutindo ciclo de alta, diz Galípolo

Em maio, o BC desacelerou o ciclo de alta de juros ao elevar a taxa Selic em 0,50 ponto percentual, a 14,75% ao ano, e deixou em aberto o que fará na reunião deste mês, apontando uma dependência de dados e indicando a necessidade de uma dose alta de juros por período prolongado, para controle da inflação.

No mercado financeiro, porém, os agentes precificam atualmente de forma majoritária a manutenção da Selic em 14,75% ao ano na reunião deste mês. Além disso, eles têm operado desde o último encontro do Copom tendo por base a perspectiva sobre quando o BC iniciará um novo ciclo da taxa básica, desta vez de cortes. Em sessões mais recentes, cresceram as apostas de que o primeiro corte de juros pode ocorrer apenas em 2026 -- e não no fim de 2025.

Na apresentação desta segunda-feira, Galípolo disse que não iria precipitar discussões sobre nível de juros no futuro, já que o BC ainda está "num estágio ainda anterior, estamos ainda discutindo o ciclo de alta" da Selic, permanecendo aberto para o que fará na próxima reunião do Copom.

Ele destacou que neste momento do ciclo da política monetária, pesa cada vez mais a discussão sobre quanto tempo o BC vai permanecer com a Selic em nível contracionista.

"Temos de ter estômago de crocodilo e queixo de pedra para aguentar o período que você vai ter que aguentar com essa taxa de juros no patamar restritivo, para ancorar expectativas e perseguir a meta", afirmou.

