EXCLUSIVO-Irã está pronto para rejeitar proposta nuclear dos EUA, diz diplomata iraniano

Dezenas de instituições iranianas vitais para a economia do Irã, incluindo seu banco central e a empresa petrolífera nacional, foram sancionadas desde 2018 por, segundo Washington, "apoiar o terrorismo ou a proliferação de armas".

O retomada por Trump de uma campanha de "pressão máxima" contra Teerã desde seu retorno à Casa Branca em janeiro incluiu sanções mais rígidas e ameaças de bombardear o Irã se as negociações atuais não resultarem em um acordo.

Durante seu primeiro mandato, em 2018, Trump abandonou o pacto nuclear de 2015 de Teerã com seis potências e reimpôs sanções que prejudicaram a economia do Irã. Em contrapartida, Teerã violou rapidamente as restrições do pacto nuclear de 2015 sobre seu programa nuclear.

O acordo de 2015 exigiu que o Irã tomasse medidas para restringir seu programa nuclear em troca de alívio das sanções econômicas dos EUA, da UE e da ONU.

O diplomata disse que a avaliação do "comitê de negociações nucleares do Irã", sob a supervisão do líder supremo aiatolá Ali Khamenei, foi de que a proposta dos EUA é "completamente unilateral" e não pode servir aos interesses de Teerã.

Portanto, disse o diplomata, Teerã considera essa proposta um "fracasso" e acredita que ela tenta impor unilateralmente um "mau acordo" ao Irã por meio de exigências excessivas.