Flanco leste da Otan apoia adesão da Ucrânia, dizem Polônia, Romênia e Lituânia

As condições do presidente russo, Vladimir Putin, para acabar com a guerra na Ucrânia incluem a exigência de que os líderes ocidentais se comprometam por escrito a parar de ampliar a Otan para o leste e suspender uma parte das sanções contra a Rússia, informou a Reuters na semana passada.

Polônia, Romênia e Lituânia disseram na segunda-feira, após uma reunião de líderes nórdicos, bálticos e do leste europeu na capital da Lituânia, que a região continua comprometida com o caminho para a adesão ucraniana à Otan e pediram mais pressão sobre a Rússia, incluindo mais sanções.

"Permanecemos firmes na decisão e no compromisso dos aliados em relação ao caminho irreversível da Ucrânia para a plena integração euro-atlântica, incluindo a adesão à Otan. A Ucrânia tem o direito de escolher seus próprios arranjos de segurança e decidir seu próprio futuro, livre de interferência externa", disseram eles em uma declaração conjunta divulgada em nome de todos os participantes da reunião.

A reunião, realizada antes da cúpula da Otan em Haia neste mês, incluiu Bulgária, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Eslováquia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia.