Greenpeace remove estátua de cera de Macron em protesto a comércio da França com a Rússia

PARIS (Reuters) - Ativistas do Greenpeace removeram uma estátua de cera do presidente francês Emmanuel Macron do Museu Grevin, em Paris, nesta segunda-feira, e a colocaram em frente à embaixada russa para protestar contra os laços comerciais da França com a Rússia e a falta de ações climáticas mais firmes.

Em declaração anunciando a remoção da estátua, o Greenpeace afirmou que Macron "não merece ser exibido nesta instituição cultural de renome mundial até que tenha encerrado os contratos franceses com a Rússia e conduzido uma transição ecológica ambiciosa e sustentável em toda a Europa".

A presidência francesa não estava imediatamente disponível para comentar.