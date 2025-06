Homem ataca multidão nos EUA com dispositivos incendiários; 8 pessoas ficam feridas

"Como resultado desses fatos preliminares, está claro que se trata de um ato de violência direcionado e o FBI está investigando isso como um ato de terrorismo", disse o agente especial do FBI encarregado do Escritório de Campo de Denver, Mark Michalek.

Michalek chamou o suspeito de Mohamed Soliman, que foi hospitalizado logo após o ataque. A Reuters não conseguiu localizar imediatamente informações de contato dele ou de sua família.

O diretor do FBI, Kash Patel, também descreveu o incidente como um "ataque terrorista direcionado", e o procurador-geral do Colorado, Phil Weiser, disse que parecia ser "um crime de ódio, dado o grupo que foi o alvo".

"Estamos bastante confiantes de que temos o único suspeito sob custódia", afirmou ele.

O ataque ocorreu no Pearl Street Mall, uma popular área de compras para pedestres perto da Universidade do Colorado, durante um evento organizado pela Run for Their Lives, uma organização dedicada a chamar a atenção para os reféns capturados após o ataque do Hamas a Israel em 2023.

Em um comunicado, o grupo disse que as caminhadas têm sido realizadas todas as semanas desde então para os reféns, "sem nenhum incidente violento até hoje".