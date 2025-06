Insurgentes invadem base em Mali e matam dezenas de soldados, segundo fontes

BAMAKO (Reuters) - Um grupo rebelde ligado à Al Qaeda que atua na região do Sahel, na África Ocidental, reivindicou a responsabilidade por um ataque a uma base militar em Mali, no domingo, que, segundo duas fontes, matou mais de 30 soldados.

Mais de 400 soldados teriam sido mortos por insurgentes desde o início de maio em bases e cidades de Mali, Níger e Burkina Faso, uma região instável e propensa a golpes de Estado.

O grupo jihadista, Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), disse em um comunicado no domingo que havia tomado a base em Boulkessi, no centro de Mali, perto da fronteira com Burkina Faso.