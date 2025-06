Polícia do Reino Unido prende quarto homem por incêndios ligados ao PM Starmer

Até o momento, autoridades acusaram três homens -- dois ucranianos e um romeno -- por conexão com os incêndios. Nenhum deles foi acusado sob as leis de terrorismo ou sob a nova Lei de Segurança Nacional, que tem como objetivo atacar atividades hostis do Estado.

Os três -- com idades entre 21 e 34 anos -- foram mantidos sob custódia e devem comparecer ao tribunal Old Bailey de Londres em 6 de junho, informou a polícia nesta segunda-feira.

Starmer, que vive na residência oficial na 10 Downing Street, no centro de Londres, desde que se tornou primeiro-ministro em julho passado, chamou os incidentes de "um ataque a todos nós, à nossa democracia e aos valores que defendemos".

A polícia antiterrorismo conduziu a investigação devido ao envolvimento do primeiro-ministro.

