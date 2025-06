Suspeito de bomba incendiária no Colorado planejou ataque por um ano, dizem promotores

Declarações juramentadas da polícia e do FBI citam o suspeito dizendo que ele aprendeu a atirar com arma de fogo em um curso que fez com o objetivo de obter uma licença de porte oculto, mas acabou usando coquetéis molotov por conta de sua situação imigratória. Soliman disse aos investigadores que aprendeu a fazer as bombas de fogo no YouTube.

Todd Lyons, diretor interino do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA, disse que Soliman havia ultrapassado o prazo de validade de seu visto de turista e tinha uma permissão de trabalho vencida.

Autoridades do governo Trump imediatamente aproveitaram a violência de domingo como um exemplo de por que estão reprimindo a imigração ilegal.

Um depoimento policial apresentado em apoio ao mandado de prisão de Soliman disse que ele nasceu no Egito, morou no Kuwait por 17 anos e se mudou há três anos para Colorado Springs, cerca de 61 km ao sul de Boulder, onde morava com esposa e cinco filhos.

"À luz do terrível ataque de ontem, todos os terroristas, seus familiares e simpatizantes do terrorismo que estão aqui com visto devem saber que, sob o governo Trump, nós os encontraremos, revogaremos seus vistos e os deportaremos", disse o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no X.

De acordo com o depoimento da polícia de Boulder, Soliman havia planejado por um ano a realização do ataque, que ocorreu no Pearl Street Mall, um popular distrito comercial para pedestres próximo à Universidade do Colorado.