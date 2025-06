Ucrânia destruiu 13 aviões e danificou outros em ataque a bases aéreas russas, diz autoridade ucraniana

KIEV (Reuters) - A Ucrânia destruiu pelo menos 13 aviões durante um ataque a bases aéreas russas, disse autoridade do conselho de segurança e defesa nacional da Ucrânia na segunda-feira.

Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, afirmou que alguns outros aviões também foram danificados no ataque, em um post no aplicativo de mensagens Telegram.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)