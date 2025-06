UE é alertada por consultores para não enfraquecer nova meta climática

Os consultores de ciência climática da UE, o Conselho Consultivo Científico Europeu sobre Mudanças Climáticas (ESABCC), alertaram contra essa abordagem, que, segundo eles, corre o risco de desviar fundos de investimentos em indústrias e infraestrutura europeias.

"O uso de créditos de carbono internacionais para cumprir essa meta, mesmo que parcialmente, poderia prejudicar a criação de valor doméstico, desviando recursos da necessária transformação da economia da UE", disse o ESABCC, em uma análise da meta de 2040, publicada nesta segunda-feira.

Um porta-voz da Comissão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A contagem dos créditos de carbono significaria que os países da UE poderiam comprar créditos de projetos que reduzem as emissões de CO2 no exterior -- por exemplo, restauração florestal no Brasil -- e contá-los para a meta da UE.

Os defensores dizem que esses créditos são uma forma crucial de levantar fundos para projetos de redução de CO2 em países em desenvolvimento. Mas algumas autoridades da UE são cautelosas. A UE baniu os créditos internacionais de seu mercado de carbono em 2013, depois que uma enxurrada de créditos baratos com fracos benefícios ambientais contribuiu para a queda do preço do carbono.

Apesar dos ventos contrários geopolíticos, das tarifas comerciais iminentes dos Estados Unidos e dos altos preços da energia, o ESABCC disse que está mantendo sua recomendação de 2023, de que a UE concordasse com uma redução líquida de entre 90% a 95% nas emissões de gases de efeito estufa para 2040 -- o que, segundo ele, é viável e está de acordo com as metas globais para evitar mudanças climáticas piores.