Advogado indígena lidera corrida para presidir Suprema Corte do México

Por Sarah Morland e Raul Cortes

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O defensor dos direitos indígenas Hugo Aguilar lidera a corrida para comandar o mais alto tribunal do México na primeira eleição popular do país para nomear juízes e magistrados, apontaram dados da autoridade eleitoral divulgados nesta terça-feira.

Com 90% dos votos contados na eleição de domingo, Aguilar teve cerca de 5,15 milhões de votos, ou 5,22% do total. Lenia Batres, uma aliada próxima do partido governista Morena, ficou atrás dele com 4,89 milhões de votos, ou 4,96%.