Assembleia do Equador aprova permissão a bases militares estrangeiras no país

Por Alexandra Valencia

QUITO (Reuters) - A Assembleia Nacional do Equador chancelou nesta terça-feira uma reforma constitucional para permitir a instalação de bases militares estrangeiras no país, parte dos planos do presidente Daniel Noboa de aumentar a cooperação para combater o tráfico de drogas.

A proposta foi apoiada por 82 parlamentares, enquanto 60 votaram contra e seis se abstiveram. Agora, ela deve ser submetida aos eleitores por meio de um referendo em uma data a ser definida pelas autoridades eleitorais.