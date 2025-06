Ataque russo à cidade ucraniana de Sumy mata três pessoas e fere 25

"Oito dos feridos estão em estado grave, e três deles são crianças", disse o ministério em um comunicado.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que pelo menos um foguete disparado de um lançador múltiplo de foguetes não conseguiu detonar e se alojou em um prédio de apartamentos.

Ao comentar sobre o ataque, Zelenskiy disse em seu canal no Telegram: "Isso é tudo o que se precisa saber sobre o desejo russo de acabar com essa guerra."

Na segunda-feira, a Rússia disse à Ucrânia, durante negociações de paz em Istambul, que só concordaria em encerrar a guerra se Kiev cedesse grandes novas porções de território e aceitasse limites para o tamanho de seu Exército. A Ucrânia tem rejeitado repetidamente as condições russas, considerando-as equivalentes à rendição.

"É óbvio que (...) sem medidas decisivas dos Estados Unidos, da Europa e de todos os que têm poder no mundo, Putin não (...) concordará com um cessar-fogo", disse ele.

O ataque a Sumy, uma cidade com mais de 255.000 habitantes localizada a apenas 30 km da fronteira russa, ocorre após o ataque surpresa de drones ucranianos no domingo contra bombardeiros de longo alcance com capacidade nuclear nas profundezas da Sibéria.