Condenada a 10 anos de prisão pelo STF, Carla Zambelli deixa o Brasil

Um dos documentos falsos inseridos no sistema pela deputada, segundo o STF, foi um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, um dos grandes críticos dos bolsonaristas.

Em entrevista ao canal do Youtube AuriVerde Brasil, Zambelli afirmou que está fora do Brasil já há alguns dias para realizar um tratamento médico e que vai pedir licença não remunerado do cargo de deputada federal, seguindo o que fez o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que foi para os Estados Unidos.

"Vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia e estou muito tranquila com isso", disse ela, ao ressaltar que não está abandonando, mas resistindo, voltando a fazer o que tem feito contra o que considera uma "ditadura" no país.

A parlamentar alega estar sendo vítima de uma "perseguição judicial".

"Eu fui apenas comunicado pela deputada que estaria fora do Brasil para dar continuidade a um tratamento de saúde", disse o advogada da deputada em mensagem à Reuters.

Eleita deputada federal com o terceiro maior número de votos do país em 2022, Zambelli se envolveu em uma grande polêmica na véspera do pleito. Ela foi filmada apontando uma arma de fogo contra um homem em um cruzamento na cidade de São Paulo, apesar de a legislação eleitoral proibir o transporte de armas perto do dia da votação. Ela já é ré nesse caso pelo STF.