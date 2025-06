Emissoras da Coreia do Sul apontam vitória do liberal Lee Jae-myung em eleição presidencial

SEUL (Reuters) - O candidato do partido liberal da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, deverá vencer a eleição presidencial antecipada do país, de acordo com uma pesquisa de boca de urna conjunta das emissoras KBS, MBC e SBS nesta terça-feira.

A Reuters não confirmou de forma independente os resultados, que colocam Lee com 51,7% e seu rival conservador Kim Moon-soo com 39,3%, embora pesquisa de boca de urna tenha, em eleições anteriores, estado em sua maioria em consonância com os resultados finais.

(Reportagem de Joyce Lee e Ju-min Park)