EUA acusam pesquisadores chineses de contrabandear potencial arma de agroterrorismo

De acordo com uma denúncia criminal do FBI, Zunyong Liu, 34, um pesquisador atualmente na China, trouxe o fungo para os Estados Unidos enquanto visitava sua namorada, Yunqing Jian, 33, em julho de 2024.

De acordo com a denúncia, ele admitiu ter contrabandeado o fungo para poder realizar pesquisas sobre ele em um laboratório da Universidade de Michigan, onde sua namorada trabalhava.

A universidade não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

De acordo com a denúncia, uma análise das comunicações eletrônicas entre os dois indicou que eles discutiram o envio de materiais biológicos e pesquisas sendo feitas no laboratório antes da chegada de Liu.

Jian e Liu foram acusados na denúncia de conspiração, contrabando de mercadorias para os Estados Unidos, declarações falsas e fraude de visto.

Cheyvoryea Gibson, agente especial encarregada do Escritório de Campo do FBI em Detroit, disse que as ações da dupla "representavam uma ameaça iminente à segurança pública".