EUA impõem restrições de visto para funcionários de governos da América Central

Rubio, ex-senador dos EUA e filho de imigrantes que vieram de Cuba para a Flórida na década de 1950, há muito tempo se opõe a relações mais normais com Havana, desde o governo do presidente democrata Barack Obama.

Ele sinalizou uma postura mais dura em relação à ilha comunista, contribuindo para reverter uma tentativa de última hora do governo Biden de afrouxar as sanções contra Cuba, inimiga de longa data, e complicando as transferências de dinheiro para a ilha.

