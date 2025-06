Família do suspeito de bombas incendiária no Colorado é levada sob custódia

Soliman, de 45 anos, disse aos investigadores que queria "matar todos os sionistas", mas adiou o ataque para depois que sua filha se formasse no ensino médio, mostraram documentos dos tribunais estadual e federal que o acusam de tentativa de homicídio, agressão e crime federal de ódio.

Declarações juramentadas da polícia e do FBI citam o suspeito dizendo que ele fez treinamento com armas de fogo para obter uma permissão de porte oculto, mas acabou usando coquetéis molotov porque sua condição de não cidadão o impedia de comprar armas. Soliman disse aos investigadores que aprendeu a fazer as bombas no YouTube.

Documento policial apresentado em apoio ao mandado de prisão de Soliman disse que ele nasceu no Egito, morou no Kuwait por 17 anos e se mudou há três anos para Colorado Springs, cerca de 161 km ao sul de Boulder, onde morava com sua esposa e cinco filhos.

Autoridades federais e locais disseram em coletiva de imprensa na segunda-feira em Boulder que Soliman não havia feito nada que chamasse a atenção da polícia antes do ataque de domingo. Acredita-se que ele tenha agido sozinho, disseram.

Uma declaração juramentada afirma que o suspeito "jogou dois coquetéis molotov acesos em pessoas que participavam da reunião pró-Israel", gritando "Palestina Livre" enquanto eles se incendiavam na multidão.

O ataque foi o mais recente ato de violência contra judeus norte-americanos ligado à indignação com a escalada da ofensiva militar de Israel em Gaza. Ele se seguiu ao tiroteio fatal de dois assessores da embaixada israelense do lado de fora do Museu Judaico de Washington no mês passado.